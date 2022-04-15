Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü

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Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU'da Turnalık Yaylası'nda orman işletme binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kabadüz ilçesi, Turnalık Yaylası'nda öğle saatlerinde orman işletmeye ait 2 katlı personel binasının çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çatı zarar görürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2022-04-15 15:55:31



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