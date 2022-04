Üreticilere 13 ton tohum dağıtıldı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kendi kendine yeten bir Ordu” sloganıyla yapılan çalışmalar anlamında, Akkuş’taki çiftçilere 13 ton tohum dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından “Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi” anlamında Akkuş’taki üreticilere 13 ton nohut, mercimek, arpa, yulaf ve yonca tohumu dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Emrah Aslan ile birlikte tohumları üreticilere dağıtan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, proje ile geçtiğimiz yıl 500 dekardan fazla atıl tarım arazisinin üretime açıldığını, çiftçilere yapılan destekle bu sayının her geçen yıl artacağını söyledi.



“Hedef kendi kendine yeten Ordu”

Tüm dünyada küresel bir tarım krizinin yaşandığı dönemde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kendi kendine yeten bir Ordu” sloganıyla yapılan çalışmaların çok yerinde olduğunu söyleyen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, “Akkuş ilçemizde çiftçilerimiz topraklarını terk etmemiş ve üretime her zaman katkı sağlamışlardır. Bizler de Büyükşehir Belediyemizle birlikte hizmetin sadece yol ve sudan ibaret olmadığını gösterme adına her daim çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler, göreve geldiği günden itibaren Ordu’da tarım ve hayvancılık konusunda üreticilerimizin her daim yanında oldu ve olmaya da devam ediyor. Bugün burada nohut, mercimek, arpa, yulaf ve yonca tohumlarını siz değerli çiftçilerimize boş arazi kalmasın, ekonomimize katkı sağlansın diyerek dağıtıyoruz. Proje ile ilçemizde geçtiğimiz yıl 500 dekardan fazla atıl tarım arazisi üretime kazandırıldı. İnşallah bu desteklerle bu sayı daha da artacak. Ben desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyor, çiftçilerimize bol ve bereketli ürün temenni ediyorum” dedi.

