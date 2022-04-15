Ordu’da tomruk deposunda korkutan yangın

Kuzu Pamuk ve Badem'i evlatları gibi seviyorlar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, İl Orman Müdürlüğü’ne ait tomruk deposundaki eski hizmet binasında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Turnalık Mahallesi’nde bulunan, Ordu Orman İl Müdürlüğü’ne ait tomruk deposunda bulunan eski hizmet binasında yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binanın çatı kısmı tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.