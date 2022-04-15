Ordu'daki fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı

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Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 8 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalanan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlandıktan sonra Ordu Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan T.G., İ.K., S.H., A.S.Ç., B.T., S.K., E.K. tutuklanırken, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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