Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ORBEL’in büyük başarısı ISO Yönetim Sistemlerini entegre kullanan Karadeniz’in ilk belediye şirketi ORBEL A.Ş oldu

İHA

ORBEL’in büyük başarısı ISO Yönetim Sistemlerini entegre kullanan Karadeniz’in ilk belediye şirketi ORBEL A.Ş oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. Karadeniz’de 6 yönetim sistemini entegre kullanan ilk ve tek, Türkiye de ise sıralı iller arasında bulunan Belediye Şirketi oldu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında denetimleri tamamlayarak bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımı geliştirmeyi mümkün kılan Entegre Yönetim Sistemi’ne uyum sağladı.
Bu kapsamda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi kapsamında belgelerine sahip olan Belediye Şirketi ORBEL A.Ş. Karadeniz’de 6 yönetim sistemini entegre şekilde kullanan ilk ve tek, Türkiye de ise sıralı iller arasında bulunan belediye şirketi olmayı başardı.

Tüm alanlarda eğitimler verildi
Temmuz 2021 yılında başlanan çalışmalarla ORBEL A.Ş’nin tüm personeline Kalite Yönetimi, Çevre Yönetimi, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimler verilerek bütün işletmelerde iyileştirmeler yapıldı. Bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimler sonucun da ise herhangi bir uygunsuzluk görülmediği için tetkik ve belgelendirme süreci tamamlanmış oldu.

Sertifika Töreni düzenlendi
ORBEL A.Ş’nin bu başarısının belgelendirilmesi amacıyla bir sertifika töreni düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda gerçekleştirilen programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve ORBEL A.Ş. yöneticileri katıldı.

ORBEL ile iftihar ediyorum
Sertifika töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ORBEL’in kısa zamanda çok önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.
Alınan belgelerin çok önemli olduğunu ve gelecekte önemli işlerin yapılacağını belirten Başkan Güler, şöyle konuştu:
“Kalite belgesi almak çok başka bir şey. Bu çalışma ayrıca geleceğimize ışık tutuyor. Bu belgeler kolay alınmıyor. Bu belgeler içerisinde bulunan 31000 Kuramsal Risk Yönetim Belgesi var ki o çok önemli. Burada da başarılı olunduğuna göre çok başarılı çalışmalar sizleri bekliyor. Çünkü riskleri iyi bir şekilde hesap eden şirketler çok çabuk sağlam adımlarla yükselirler. Bir otopark şirketinden başarılı bir şirkete dönüşmek kolay bir iş değil. Geldiğimizde ORBEL’in durumunu biliyoruz. Ama şimdi madenci de olabiliyoruz, enerjide de olabiliyoruz. Biz başka illerde de ihalelere girebiliriz, iş yapabiliriz. Hatta ve hatta yurt dışında bile iş yapabiliriz. Böyle bir ekibimiz var. Ben ORBEL ile iftihar ediyorum. Bu çalışmalar tabi ki durup dururken olmuyor. Kaydınız, yazılarınız, ekibiniz olacak, sorulan sorulara cevaplarınız olacak. Bilgi ve birikimin yanı sıra o kültürünüz olacak. Bu bakımdan çok iyi bir başlangıç. Bizim bundan sonraki geleceğimizde de hem Ordu’muz için hem de ülkemiz için güzel işaret fişekleri bu çalışmalar. Biz bu sayede hem etrafı aydınlatacağız hem de çok güzel işler yapacağız. Yapılan bu çalışmalar diğer şirketlerimize de örnek olacak.”

“Yolumuzu aydınlatan Başkan Güler’dir”
Sertifika töreninde ayrıca ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Günaydın’da bir konuşma gerçekleştirerek şirketin başarı sırlarını katılımcılarla paylaştı. Günaydın, bu başarının ardında felsefesi ve fikirleri ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in olduğunu dile getirerek, “Tuttuğu ışık ile yolumuzu aydınlatan Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, ORBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atik, ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Günaydın, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Yılmaz ve Metin Akyürek hazırlanan İSO belgeleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seraların doğal işçisi bombus arısı, Ordu’da üretiliyor
YEREL HABERLER Seraların doğal işçisi bombus arısı, Ordu’da ...
Ordu'daki fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu'daki fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede (2)
Yaralı halde bulunan İshak kuşu koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan İshak kuşu koruma altına alındı
Ordu’da tomruk deposunda korkutan yangın
YEREL HABERLER Ordu’da tomruk deposunda korkutan yangın
Üreticilere 13 ton tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Üreticilere 13 ton tohum dağıtıldı
Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın ...
Ordu’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği gelişiyor
YEREL HABERLER Ordu’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği gelişiyor
Diyetisyen Melisa Karataş: "Oruç tutmak beyni güçlendiriyor”
YEREL HABERLER Diyetisyen Melisa Karataş: "Oruç tutmak beyni ...
Ünye’de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
YEREL HABERLER Ünye’de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Ordu'daki fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede
Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede
Unutulmaya yüz tutan meslek: Bakırcılık Bakırdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini yaptı
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutan meslek: Bakırcılık Bakırdan ...
Kurduğu sistemle elektrik faturasını 3’te bire düşürdü 6 yıl önce dere yatağına kurduğu sistem ile elektrik faturalarını 3’te bir ödüyor
YEREL HABERLER Kurduğu sistemle elektrik faturasını 3’te bire ...
Elvan'ı yakan eski eşi: Olay kazayla oldu
YEREL HABERLER Elvan'ı yakan eski eşi: Olay kazayla oldu
Ordu’da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kapaklıkaya: “Çağı yakalamak için çok okumalıyız”
YEREL HABERLER Kapaklıkaya: “Çağı yakalamak için çok okumalıyız”
Çocuklar için sinema günleri başladı
YEREL HABERLER Çocuklar için sinema günleri başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.