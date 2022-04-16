Ordu’dan 3 Avrupa ülkesine bal ihracatı

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği’nin 10 milyon euro hibe desteği sağladığı “Arım, Balım, Peteğim Projesi" kapsamında yapılan ve proje kapsamında kurulan Balmer Şirketi tarafından işletilen bal paketleme tesisinden Avrupa ülkelerine bal ihracatı yapılıyor.

Bölgedeki arıcılar tarafından üretilen ve Balmer tesislerinde paketlenen karakovan ve süzme ballar, ihracatçı firma tarafından olan İngiltere, Almanya ve Hollanda’ya pazarlanıyor.

Balmer Şirketi ile ihracatı gerçekleştiren firma arasında yapılan sözleşme gereği İngiltere’ye ihraç edilen 23 ton karakovan ve süzme bal, Balmer tesislerinden tıra yüklendi.

Yapılan sözleşmeye göre yaklaşık bin 200 ton karakovan ve süzme balın İngiltere, Almanya ve Hollanda’ya ihracatının gerçekleşeceği bal ihracatının ilk ihracat tırının yüklenmesinde Vali Tuncay Sonel de hazır bulundu.

Beraberinde, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ile birlikte Balmer tesisine gelen Vali Tuncay Sonel, yapılan ihracat hakkında Ordu Arıcılar Birliği ve Balmer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi ile ihracatçı firma yetkilisi Ömer Faruk Güven’den bilgi aldı.

Ordu’nun, yıllık 18 bin ton bal üretimi ile Türkiye'de arıcılıkta birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hibe programı ile Avrupa Birliği projesi kapsamında açılan Balmer’in, 10 milyon euro harcanarak Ordu’ya kazandırıldığını hatırlatarak, işletmenin iki yıl önce kullanılmaz, atıl bir durumda olduğuna dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, DOKAP, Arıcılar Birliği Başkanlığı ile birlikte Balmer tesisinin çalışır ve üretir bir hale getirildiğini ve bugün yurt dışına ihracatının yapıldığını büyük bir memnuniyetle izlediğini ifade eden Vali Sonel, ”Şu an ne mutlu ki, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitümüzden, Balmer’den İngiltere, Almanya ve Hollanda’ya bal ihracatını gerçekleştiriyoruz. Balların yüklü olduğu tırlarımız yola çıkmaya hazır. Balmer tesisimizin yeniden üretime kazandırılmasında, ihracat yapılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. DOKAP Başkanımız kıymetli Hakan Gültekin Başkanımıza da vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. İhracat yapılan ülkelerin sayısı daha da artacaktır. Ordu’daki çiftçilerimiz adına mutlu olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü’nün faydalanıcısı olduğu “Arım, Balım, Peteğim Projesi" kapsamında kurulan ortak kullanım tesisini işletmek amacı ile proje ortakları tarafından projenin hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile Aralık/2017’de kurulan Balmer, dünya arı ürünleri ihracatında Türkiye'yi ilk sıralara taşımayı hedefliyor.

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