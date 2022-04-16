Uzman çavuş traktör kazasında öldü

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Ordu'nun Korgan ilçesine izne gelen uzman çavuş, geçirdiği traktör kazasında hayatını kaybetti.

Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi Sırakirazlar Kümeevleri mevkisinde Ferdi Yardım (25) yönetimindeki traktör, fındık bahçesine devrildi. Yamaç olan bahçede devrilerek alt yolda duran traktördeki Ferdi Yardım ağır yaralandı. Yardım, 112 acil servis ekipleri tarafından Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Ferdi Yardım'ın Konya'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve memleketine izine geldiği öğrenildi.

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