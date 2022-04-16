TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 4 - Sancaktepe FK: 1

Ekipler yer altı çöp konteynerini açtığında şoke oldu!

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TFF 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 41 mağlup etti.



Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Tolga Dede xx, Cengizhan Öztürk xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ekrem xx, Emrah xx, Mustafa xx (Mustafa dk. 61 x), Ahmet xx (Altan dk. 78 x), Mehmet xx (Onur dk. 61 x), Emre xx, Muhammet Burak xx, Şahinali xx (Ozancan dk. 79 x), Tahir xx (Bilal dk. 79 x), Yiğit xx

Sancaktepe FK: Ahmed Furkan xx (Eyüp dk. 55 x), Kazım xx, Berkay xx, Edip xx (Kaan dk. 46 x), Ahmet xx, Orkun xx, Doğan xx, Talha xx (Mehmet dk. 46 x), Cemilcan xx, Eyüp Ensar xx, Emirhan xx

Goller: Mehmet Seçme (dk. 22), Ahmet Baykal (dk. 29 ve 31), Muhammet Burak (dk. 69) (Fatsa Belediyespor), Cemilcan (dk. 4) (Sancaktepe FK)

Sarı Kart: Ahmet Baykal (Fatsa Belediyespor)

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