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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay’dan dev iftar

İHA

Kızılay’dan dev iftar

Ordu’nun Ünye ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi aileler için sokak iftarı etkinliği düzenlendi.
Türk Kızılay Ordu Şubesi ve Ünye Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen programda, Saraçlı Mahallesi'nde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği dağıtıldı. Yaklaşık bin kişilik dağıtımı gerçekleştirilen iftar yemeğinde Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ve Ünye Kızılay Şube Başkanı Halit Özdemir vatandaşlarla ilgilenerek yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

“Ramazan bizim en faal olduğumuz aydır”
İftar programı nedeniyle özelikle Ramazan ayını yoğun geçirdiklerini söyleyen Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, “Ramazan bildiğiniz gibi paylaşmak ve berekettir. Biz Türk Kızılay olarak Ordu’muzun tüm ilçelerinde teşkilatlarımızla birlikte her Ramazan olduğu gibi bu yıl da doludizgin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ramazan ayı bizim için en faal olduğumuz aylardan bir tanesidir. Biz bu iftar faaliyetlerimizi 19 ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Her gün farklı bir ilçede bin kişilik iftar yemeğimizi o ilçenin vatandaşları ile birlikte paylaşıyoruz" dedi.

“Kızılay’ın değmediği hiçbir el yok”
Kızılay’ın küresel anlamda değmediği hiçbir elin olmadığını söyleyen Ünye Kızılay Şube Başkanı Halit Özdemir ise, “Kızılay, dışarıdan bakıldığı gibi değilmiş. Küresel ölçekli çok büyük bir insani yardım ağının Türkiye’deki ve Ünye’deki temsilciliğini taşıyoruz. Gördüm ki Kızılay’ın faaliyetleri yemek yedirmek ve ikram etmekle bitmiyormuş, Kızılay’ın rahmet ve merhamet elinin değmediği hiçbir nokta yokmuş” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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