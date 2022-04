Yetim ve öksüz çocuklar ile iftar sofrasında buluştu

Ordu Valiliği tarafından, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle iftar yemeği programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar programı, Kur’anı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde başladı ve ezanın okunmasının ardından iftar yemeği ile devam etti.

Yetimlere sahip çıkılması konusunun dünya gündeminden düşmemesi için her yıl Ramazan ayının 15. gününün Dünya Yetimler Günü olarak anıldığını belirten Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Dünya Yetimler Günü, yetim çocuklarımızın dünya gündemindeki farkındalığının artmasını amaçlayan özel bir gündür. Bu akşam iftarların en güzelini ve anlamlısını yaptık. Yetimler ve öksüzler, Allah’ın emanetleridir. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun insanlık adına üzerimize düşen görev, onlara sahip çıkmaktır. Devletimizin şefkat eli daima emanetlerimizin üzerindedir ve öyle kalmaya devam edecektir” dedi.

Ordu’da göreve başladığında 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğu tespit ettirdiğini ifade eden Vali Sonel, “İlimizde tespit ettiğimiz 2 bin 112 yetim ve öksüz evladımıza birer mektup göndererek, babaları ya da anneleri hayatta olsaydı onlardan ne isteyeceklerini sorduk. Onların bize ilettiği tüm istekleri yerine getirerek, gönüllerini hoş eyledik. Devletimizin şefkatini yılın belirli gün ve haftalarında değil, her gün yetim ve öksüz evlatlarımıza göstermeye gayret ediyoruz. 19 ilçemizde tüm çalışma arkadaşlarımız, fırsat buldukça yetim ve öksüz evlatlarımızı ziyaret ederek, hem gönüllerini hoş tutuyor, hem de varsa ihtiyaçlarını karşılıyor. Devletimiz her daim onlarla beraberdir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.