TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 1 - Düzcespor: 1

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TFF 3. Lig 2. Grup'un 35. haftasında 52 Orduspor FK sahasında Düzcespor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xx, Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Eren Özçelik xx

52 Orduspor FK: Berat xx, Taner xx, Sinan xx, Emre xx, Sergen xx, Özgen xx, Şükrü Kaan x (İzlem Anıl dk. 23 xx), Mikail xx (Batuhan dk. 79 xx), Gökhan xx, Rasimcan xx, Güney xx (Muzaffer dk. 65 xx)

Düzcespor: Ersin x, Onur xx, Semih x, Samet x, Mikail x, Murat x (Muhammet Enes dk. 74 x), Oğuzhan x (Osman dk. 85 x), Erçin x, Recep x, Nevzat x, Emre x

Goller: Murat (dk. 37) (Düzcespor), Özgen (dk. 89) (52 Orduspor FK)

Sarı kartlar: Oğuzhan, Murat, Semih (Bıtexen Düzcespor) Emre, Serhan İlhan, Gökhan, İzlem Anıl (52 Orduspor FK)

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