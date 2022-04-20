Ordu’da ipek böcekçiliği yaygınlaşıyor

Ordu’da tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonrası, ipek böceği yetiştiriciliğine olan ilgi artmaya başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 2021 yılında başlatılan projede, yetiştirici sayısı 10’a yükseldi. Kumru ve Korgan ilçesindeki yetiştiricilere 2 bin adet dut fidanı dağıtımı gerçekleşti.

Ordu’da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından, topyekun kalkınma hamlesiyle tarım ve hayvancılıkta başlatılan projelere bir yenisi daha eklendi. Kentte yıllardır kaderine terk edilen ancak büyük bir gelir kapısı olan ipek börekçiliğine can vermek için faaliyetler artırıldı.



2 bin adet dut fidanı dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Korgan ve Kumru ilçelerindeki yetiştiricilere 2 bin adet dut fidanı desteği verildi.



Üreticiye yeni gelir kaynağı

Türkiye’nin en fazla fındık üretimine sahip olan kentte, üretim süreci kısa ve pazarlama sorunu bulunmayan ipek böceği yetiştiriciliği ile yetiştiriciler gelir kaynaklarının çeşitlendirmesi hedefleniyor.



Pazarlama sorunu bulunmuyor

İpek böcekçiliği diğer tarımsal faaliyetlerin yanında kolaylıkla yapılabilen, yılda sadece 35 günlük bir üretim süreci olan, pazarlama sorunu olmayan, özellikle kırsaldaki kadınlar ve küçük aile işletmeleri tarafından rahatlıkla yapılabilen bir tarım faaliyeti. Karadeniz Bölgesinde Mayıs ayının 20’si itibarıyla içerisinde ipek böceği larvalarının olduğu kutular Koza Birlik tarafından üreticilere ücretsiz olarak veriliyor. Haziran ayı sonu itibarıyla da elde edilen kozalar Koza Birlik tarafından üreticilerden alınıyor.

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