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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye’de hayvan pazarı yenileniyor

İHA

Ünye’de hayvan pazarı yenileniyor

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar ile ilçedeki hayvan pazarı yenilenerek, modern bir görünüme kazandırılacak.
Ünye’nin Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında yenileme çalışmaları başlatıldı. Hayvan nakliye ve indirme yerleri, hayvan bekleme alanları ile sosyal donatıların yer aldığı yeni proje hayata geçirilirken, çalışmalar kurban bayramına kadar tamamlanacak.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmaları yerinde inceleyerek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İki önemli dini bayramımızdan biri olan kurban bayramı öncesinde vatandaşlarımızın hayvan alışverişini sağlıklı ve huzurlu ortamda yapabilmeleri için bu alanı yeniliyoruz. Hem kurban satışı yapacak, hem de kurbanlık hayvan alacak hemşerilerimizin buraya gelerek rahat bir ortam içerisinde hizmet almalarını sağlamak adına başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Hemşerilerimizin burada daha rahat ortamda ihtiyaçlarını görebilecek hale dönüştürmenin faaliyetlerini yürütüyoruz. İnşallah çalışmalarımızı kurban bayramına kadar tamamlamış, eksikliklerimizi gidermiş olacağız. Hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu gereksinimleri noksansız bir şekilde hayata geçirmiş olacağız” dedi.
Geçmiş yıllarda sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren hayvan satıcıları da yapılan çalışmalarla satışların daha rahat ortamda gerçekleştirileceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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