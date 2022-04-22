Ordu’da kadın arıcılara ‘arı sütü’ üretimi için ekipman desteği sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle uygulanan “Kadın Arıcılar İle Arı Sütü Üretimi Projesi” çerçevesinde Ordu’nun İkizce ilçesinde düzenlenen törenle kadın arıcılara arı sütü üretimi için gerekli olan arıcılık malzemeleri dağıtıldı.

Proje dahilinde mart ayı içerisinde İkizce ilçesinde eşleri ile birlikte arıcılık faaliyeti gösteren kadın arıcılara arı sütü eğitimi verildi. Eğitimin tamamlanmasının ardından üreticilere arı sütü üretebilmeleri için yaş polen, balmumu, temel petek, çıta, ana arı ızgarası, arı sütü toplama kaşığı, süt muhafaza şişesi gibi temel malzemelerin yanında, ürettikleri arı sütünü bozulmadan muhafaza edebilmeleri için donduruculu buzdolabı ve saha şartlarında gezginci olarak da üretim yapabilmeleri için solar enerji üretim paketi verildi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından son 5 yılda arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi üzerine birçok projeyi uygulayarak üreticilere destek sağladıklarını söyledi. Yılmaz, “Ordu ilimizde yaklaşık yılda 17 bin ton bal üretimi gerçekleştiriyoruz. Amacımız bir taraftan bal üretiminde verim ve kaliteyi yükseltmek, bir taraftan da balın yanında diğer arı ürünlerinin üretimini arttırmak. Mevcut bal üretimimiz ile ilimiz ekonomisine yaklaşık 450 milyon TL civarında bir katkı sağlanıyor. Ancak biz bu katkıyı çok daha yukarıya çıkartabiliriz. Bunu hem bal üretimi ve bunun yanında, arı sütü, polen ve propolis gibi arı ürünlerinin de üretimini arttırmak suretiyle gerçekleştirebiliriz” dedi.

Arı ürünlerinin üretimine yönelik çok sayıda çalışmanın yapıldığını ve desteklerin sürdüğünü kaydeden Yılmaz, “Özellikle son 5 yıllık süre içerisinde çok sayıda proje uyguladık. Şuana kadar 15 binin üzerinde polen toplama tuzağı dağıtımı gerçekleştirdik. Arıcılarımız artık büyük oranda polen üretimi yapmaya başladılar. Çoğu arıcımız bugün bal yanında polen üretimi yapıyor. Önümüzdeki süreçte yine DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın kaynaklarını kullanmak sureti ile 10 bin polen tuzağının daha dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bakanlığımızdan uygulayacağımız proje ile de bin 200 adet daha polen tuzağını üreticilerimize dağıtmış olacağız. Aynı şekilde önceki yıllarda arı sütü üretimini arttırmaya yönelik yine kadın üreticilerimize yönelik projeler uygulayarak ekipman desteği sağladık. Bugün ise yeni bir proje ile eğitim verilen kadın arıcılarımıza arı sütü üretimi için gerekli ekipmanların alımını gerçekleştirerek üreticilerimize teslimini sağladık. İnşallah arıcılarımıza bu malzemelerini teslim edeceğiz ve onlar da arı sütü üretimine başlayacaklar. Malzemeleri verdikten sonra arıcılarımıza yönelik ziyaretlerimiz ve eğitimlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

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