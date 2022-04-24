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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Sonel, 23 Nisan günü doğan çocukları unutmadı

İHA

Vali Sonel, 23 Nisan günü doğan çocukları unutmadı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, özel günlerde doğanlara yaptığı doğum günü sürprizini bu defa çocuklar için yaptı. Vali Sonel, kentte 23 Nisan tarihinde doğan 142 çocuğa doğum günü pastası gönderdi.
Daha önce öğretmenler gününde 24 Kasım doğumlu öğretmenlere, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünde 10 Nisan doğumlu polislere doğum günü pastası göndererek, doğum günü sürprizi yapan Vali Tuncay Sonel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da 23 Nisan doğumlu çocukları unutmadı. Ordu genelinde tespit ettirdiği 23 Nisan doğumlu 142 çocuğa ilçe kaymakamları vasıtasıyla doğum günü pastası göndererek, çocuklara çifte mutluluk yaşatan Vali Sonel, kendisi de üç aile ziyaretinde bulundu.
İlk ziyaretini 6 Yaşına giren Güneş Aksu’nun evine gerçekleştiren Vali Sonel, “Bugün özel bir gün. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, hem de senin doğum gününmüş, doğum günün kutlu Güneş. Nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum sana. Yolun, bahtın açık olsun” diyerek, doğum günü pastasını Güneş’e takdim etti.
Doğum günü pastasını Vali Sonel’in elinden alan Güneş Aksu, “Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum” diyerek mutluluğunu paylaştı.
Güneş Aksu ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Sonel, “Öğrendim ki, 19 ilçemizde 23 Nisan doğumlu senin gibi 142 çocuğumuz var. İlçelerimizde de kaymakamlarımız,çalışma arkadaşlarımız 23 Nisan doğumlu çocuklarımızı ziyaret edip, doğum günü sürprizinde bulunuyorlar. Hem bayramın, hem de doğum günün kutlu olsun” dedi.
İkinci ziyaretini Yunus Avcı isimli çocuğa yapan Vali Sonel, doğun gününü kutlayarak pastasını takdim etti, Yunus Avcı’nın ailesi de memnuniyetlerini dile getirdi.
Vali Tuncay Sonel, ikiz kardeşler Bulut Mirza ve Güneş Minel Yazıcı’yı da evlerinde ziyaret ederek, ikiz kardeşlere doğum günü sürprizinde bulundu.
“Doğum gününüz ve bayramınız kutlu olsun” diyerek, getirdiği doğum günü pastasını Bulut Mirza ve Güneş Minel kardeşlere veren Vali Sonel, “Bugün 23 Nisan, hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Hem de sizlerin doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum sizlere” dedi.
Ziyaret ettiği ailelerle sohbet gerçekleştiren Vali Sonel, çocuklara çeşitli oyuncak ve hediyeler de takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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