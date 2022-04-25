Kırsal mahallelerde beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yapılan çalışmalar ile şimdiye kadar 31 mahalle beton yol konforuna kavuştu.

İlçe merkezinde sokaklarda altyapıyı yenileyen Altınordu Belediyesi yollarda sıcak asfalt ve kaldırımlarda ise baskı beton çalışmaları ile modern bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmalar dahilinde kırsal mahalleleri de beton yol hizmeti ile buluşturan belediye ekiplerince şimdiye kadar 31 mahallenin beton yol çalışmaları tamamlanarak, hizmete sunuldu. Yıldızlı Mahallesi’nin bir sokağında yıllardır çözülmeyi bekleyen ulaşım sorunu, beton yol çalışmalarının tamamlanması ile sonlandı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören kentte çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Hem kaynakları etkin ve verimli kullanıyoruz, hem de ulaşımda yaşanan sorunlara köklü çözümler üretiyoruz. Hizmet ve eser belediyeciliği anlayışımız doğrultusunda yatırımlarımız, projelerimiz ve çalışmalarımızla hayatın her alanında hemşehrilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.