Rüsumat No: 4 gün sayıyor Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu’nun kahramanlık destanı Rüsumat No: 4’ü yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 2019 yılında göreve başlamasıyla hatırasının yaşatılması sözünü verdiği Rüsumat No:4 Gemisi projesinde en önemli aşama gerçekleşti. Geminin inşasının ardından havuza alım işlemi tamamlandı. Artık açılış için gün sayan Rüsumat No:4 gemisi unutulmaz hikayesiyle yaşamaya devam edecek.

Rüsumat No: 4 Gemisi Teşhir Alanı ve Açık Hava Müzesi için çalışmalar, Cumhuriyet’in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hamidiye kruvazörüyle Ordu'ya gelişinde karaya ayak bastığı yer olan Altınordu sahilinde sürdürülüyor. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Güler, “Tarihi geçmişimizi gelecek ile buluşturacağız. Tarih kokan gemimizin anılarını Ordu’da yaşatacağız” dedi.



Geleceğe taşınıyor

Kurtuluş Savaşı’nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan, 1921 yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılan ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No: 4 Gemisi’nin destanı Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.



Gemi iskeleti havuz içerisine alındı

Yüzde 75’i tamamlanan proje kapsamında atölyede hazırlanan gemi parçaları, şantiye alanında birleştirilerek iskeleti oluşturuldu. Gemi iskeleti havuz içerisine alındı. Proje kapsamında bulunan ahşap takaların atölyede üretimi tamamlandı ve sahaya getirildi. Havuz ve makine dairesinde seramik kaplama imalatlarında sona gelindi. Havuz makine dairesinde mekanik çalışmalar ile havuz ve makine dairesinde elektrik imalatları devam ediyor.



Mayıs ayında hizmete sunulacak

Mayıs ayında tamamlanarak hizmete sunulması amaçlanan Rüsumat No:4 Gemisi Teşhir Alanı ve Açık Hava Müzesi Projesi kapsamında havuz içinde mekanik tesisat ve aydınlatma sistemi kurulacak. Gemi imalatları tamamlanarak içi müze haline getirilecek, havuz etrafında yürüyüş yolu düzenlenecek ve havuz etrafında çevre aydınlatmaları yapılacak. Karadan gemiye ulaşımın sağlanması için yürüyüş yolu yapılacak.

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