Ordu’da kaçakçılık operasyonu

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Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan kaçak cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak cep telefonu ve aksesuar ürünlerine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren 3 iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 60 bin TL olan, 7 adet akıllı cep telefonu, 22 adet tuşlu cep telefonu, 28 adet cep telefonu ekranı, 87 adet elektronik aksesuar ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

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