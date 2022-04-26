Ordu’da kacak cep telefonu kontrolü

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde piyasa değeri 60 bin lira olan kaçak cep telefonu ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak cep telefonu ve aksesuarları ürünlerine yönelik Fatsa ilçesinde faaliyet göstermekte olan 3 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 60 bin lira değerinde 7 adet akıllı cep telefonu, 22 adet tuşlu cep telefonu, 28 adet cep telefonu ekranı, 87 adet elektronik aksesuar ele geçirildi.

Yapılan aramalarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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