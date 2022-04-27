Bakanlıktan özel öğrencilere 1 milyonluk eğitim desteği Ordu’da özel öğrencilere milyonluk eğitim desteği

Ordu’nun Ünye ilçesi Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulunda okuyan 40 özel öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyonluk eğitim malzemesi desteği sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Görsel sanatlardan müziğe, bahçe bakımından hayvan bakımına, spordan bedensel aktiviteleri artırmaya yönelik 5 farklı alanda 1007 özel eğitim uygulama okulunda 'beceri uygulama alanları' programı çerçevesinde gönderilerin 20 tır malzemenin 1 tırı Ünye’de bulunan Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okuluna ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ‘Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi’ çerçevesinde Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarına yönelik 20 tır eğitim malzeme desteği, Ünye ilçesine ulaşarak özel öğrencilerin eğitimine sunuldu.



“Bakanlıktan okulumuza bir milyonluk destek”

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğrencilere yönelik eğitim desteği sağlandığını ifade eden Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ahmet Ali Tikenoğlu, “Bakanlığımızın özel eğitim okullarına mahsus olmak üzere özel beceri uygulama alanları ile ilgili malzeme bir tır dolusu bizlere geldi. Bunu maddi olarak anlatırsak eğer bakanlığımızdan milyonluk bir destek malzeme geldi. Bizler burada bakanımıza, özel eğitim genel müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Biz bu malzemelerle müzik uygulama alanı, görsel sanat uygulama alanı, beden eğitimi spor uygulama alanı ve okul bahçemizde bulunan hayvan barınakları ile ilgili olarak malzemelerimiz geldi. En kısa zamanda bu malzemelerimizi okulumuza kurarak öğrencilerimizle kaynaştırmış olacağız. Bizim öğrencilerimiz dokunarak eğitim yaptıkları için becerilerini ortaya çıkarma yönünde, müzik sevenler müzik, görsel sanat sevenler sanat, beden eğitimi sevenlerin kabiliyetlerini ortaya çıkararak kendilerini toplumda bağımsız olarak idame etme haklarına sahip olacaklardır. Bizim zaten eğitimlerimizin amacı çocukların toplumda kendilerine bir yer bulması amaçlarımızdan birisidir. İyi ki bakanlığımız ve iyi ki böyle güzel ve özel öğrencilerimiz var. Bakanlığımızda bu öğrencilerimizin özel olduklarını bildikleri için bizleri bütün maddi ve manevi bütün imkânlarıyla destekledi. Sanırım Türkiye’de çok az bir okullarda bu kadar bol ve zengin malzeme var. Müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar öğretmenlerimizle görüştüğümüzde malzeme listesine baktıklarında öğretmenlerimizin heyecanla şaşırdıklarını ve sevindiklerini gördüm” dedi.



“Bayram sonrası eğitim malzemelerini çocuklarımızla tanıştıracağız”

Ramazan bayramı sonrası bir tır dolusu gelen eğitim malzemesi desteğini okulun farklı alanlarına kurarak özel öğrencilerle tanıştırarak onların eğitimine sunacaklarını söyleyen Ahmet Ali Tikenoğlu, "Özel Eğimi Genel Müdürlüğünden malzeme alanı konusunda alanımız olup olmaması hususunda bir soru gelmişti. Bizde malzeme koyacak alanımızın olduğunu ve müzik, beden eğitimi, görsel sanatların sınıf kurabileceğini bildirdik. Daha sonra bakanlığımıza mail attık. Ordu’ya bizi hizmet içi eğitim toplantısına çağırdılar. Daire başkanımız ise Haziran ayı sonuna kadar gönderebileceğini söylemişti. Haziran sonuna kadar olan malzeme beklentimiz bu ay içerisinde karşılanarak bir yıl içerisinde elimize ulaştı. Bayram sonrası bu araç ve malzemelerle çocuklarımızı tamamen tanıştırmış olacağız” şeklinde konuştu.

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