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Yıllardır mahallelerinde hasretle bekledikleri camilerine kavuştular Hayırseverlerin desteğiyle mahalleli camisine kavuştu

İHA

Yıllardır mahallelerinde hasretle bekledikleri camilerine kavuştular Hayırseverlerin desteğiyle mahalleli camisine kavuştu

Ordu’nun Kumru ilçesinde hayırsever iş adamları ve vatandaşların desteğiyle dört yıl önce inşaatına başlanan Ağcaalantürk Mahallesi sakinleri camilerine kavuştu.
Kumru Kaymakamlığı, Kumru Belediyesi, hayırsever iş adamları ve vatandaşların destekleriyle 2018 yılında yapımına başlanan Ağcaalantürk Mahallesine ait Gökçebel Cami, Kumru Kaymakamı Emrah Akduman ve Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva’nın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirildi.
Kur'anI Kerim tilaveti ile başlayan programın açılışında konuşan Gökçebel Cami Yaptırma Derneği Başkanı Aydın Yazgı, “Öncelikle biz ilk burayı yemekhane şeklinde buranın inşaatına başladık. Ama bu gün bütün hayırsever ve kurumlarımızın destekleriyle mahallemizde bir eser oldu. Bu esere sebep olan herkesten Allah razı olsun. Azıyla çoğuyla birlikte hep beraber bu eser olan camimizi bu hale getirdik. Kumru Kaymakamlığımız, Kumru Belediyemizin destekleri çok oldu. Hepsine teşekkür ederim” dedi.
Camilerin yeryüzünde Allahın evi olarak ibadet edildiğini söyleyen Kumru Müftüsü Gençağa Sayan, “Bu güzel mabedin ve peygamber efendimizin bir şubesi olan bu güzel camimizin bu hale getirilmesinde gecesini gündüzüne katarak her türlü desteği sağlayan din görevlimiz, dernek başkanımız ile vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Camiler yeryüzünde Allahın bir evi olarak biliyoruz” diye konuştu.
Camiler milletin destekleriyle yapılarak ibadethaneye dönüştürüldüğünü söyleyen Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, “Topladığı fındık parasının yarısını, sattığı fındığın parasını camiye bağışlayan ve gurbete giderek oradan camiye para yardımı yapan herkese teşekkür ediyorum. Camiler milletimizin verdiği bir lira gibi toplanan paralarla oluyor” şeklinde konuştu.
Gökçebel Camisinde emeği geçenlere teşekkür eden Kumru Kaymakamı Emrah Akduman ise, “Camimiz uzun süredir hayırseverlerin destekleriyle açılmayı bekliyordu. Rabbim bu camimizde içerisinde beş vakit namazını kılanlardan eylesin. Burada bütün emeği olan cemaat, vatandaşlarımızı ve buna öncülük ederek vesile olanları kutluyorum. Bu hayra vesile olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmalar sonrası Ağcaalantürk Mahallesi sakinleri ve ilçe protokolü tarafından caminin açılışı gerçekleştirildi.

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