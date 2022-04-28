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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'daki FETÖ soruşturmasında karar verildi

İHA

Ordu'daki FETÖ soruşturmasında karar verildi

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11’i tutuklu toplam 33 sanığın karar duruşması görüldü.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik 44 şüpheliden 41'i hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 3 kişi ise bu dosyadan tefrik edilmişti. 27 Eylül 2021 tarihinde adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 Ocak tarihinde görülen ilk duruşmada ise 6 sanık tahliye edildi, 8 kişi bu dosyadan ayrıldı, hazır bulunmayan 9 kişi de bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verildi.
9 Şubat tarihinde görülen duruşmada ise sanıkların ifadelerine başvuruldu. Mahkeme heyeti bir önceki duruşmada, sonraki duruşmada dinlenilmesine karar veren 9 sanığı ve tutuklu bulunan 15 sanığı dinledi. Bu duruşmada mahkeme heyeti, V.A., M.A., U.D., H.K. isimli sanıkların tahliyesine, diğer 11 sanığın ise tutuklunun hallerinin devamına karar verdi.
16 Mart tarihinde görülen duruşmada ise mahkeme heyeti, 11’i tutuklu toplam 33 sanığı dinledi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.G., A.M., C.C., İ.D., M.A., S.Y., E.Ş., M.D., M.C., H.T. ve Z.Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, 5 sanığın beraatine, diğer sanıkların ise cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.
Bugün görülen (28 Şubat) karar duruşmasında ise tutuklu tüm sanıklar yeniden dinlendi. Duruşmada tutuklu bulunan sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak, önceki ifadelerini yineledi ve beraat talep etti.
Tutuksuz yargılanan sanıklar da bir önceki ifadelerini yineleyerek, beraat talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan A.M. ile Z.Ö. isimli sanığın tahliyesine, H.T., H.K., M.D., SY. isimli sanıkların 6 yıl 10 ay 15 gün hapsine, C.C., M.C., E.Ş., İ.S., M.G., H.K., G.G., M.A., Z.Ö. isimli sanıkların 6 yıl 3 ay hapsine, M.A. isimli sanığın 3 yıl 1 ay 15 gün hapsine, A.M. isimli sanığın 2 yıl 1 ay ve U.D. ile S.K. isimli sanığın da 1 yıl 13 ay hapsine karar verdi.
Heyet ayrıca, tutuksuz yargılanan 16 sanığın da beraatine karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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