Öğrencilerinden sorumluluk projesi

Ordu’nun Ünye ilçesinde öğrenciler, pazar alanında satış yaparak elde ettikleri geliri bir köy okulunun ihtiyaçlarında kullanacak.

Ünye Belediyesi ile Anafarta İlkokulu işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile öğrenciler pazarda satış yaparken, elde ettikleri geliri ise bir köy okulunun ihtiyaçlarında kullanacaklar. Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri öğrencilere pazarda yer bulmaları konusunda yardımcı olurken, pazar alanında yerlerini alan ve sebze ve meyve satan Anafarta İlkokulu 4A sınıfı öğrencileri, tezgahta domates ve salatalık gibi sebzelerin yanında çilek ve yumurta satışı yaptı.

Öğrenciler sosyal sorumluluk projesi dahilinde pazarda satış yaparken kazandıkları paralar ile köy okuluna destek olacaklar. Hem farklı bir deneyim yaşayan hem de kardeş okullarına katkı sağlayacakları için mutlu olan çocuklar, kendilerine bu imkanı sağlayan Okul Müdürü Muhammet Yiğit, Müdür Yardımcıları Filiz Kır, Ayla Yener ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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