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Ordu’da 10 bin kişi statta iftar yaptı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik”

İHA

Ordu’da 10 bin kişi statta iftar yaptı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik”

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şehir İftarı’ programı yaklaşık 10 bin kişinin katılımı ile statta yapıldı.
Altınordu Belediyesi tarafından ‘Şehir İftar’ programı dahilinde düzenlenen etkinlik ile yaklaşık 10 bin kişi iftar sofrasında buluştu. 19 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen iftar programı öncesi düzenlenen ateş gösterileri ile şovlar katılımcılar ile çocukların beğenisini topladı. Toplamda 7 bin 500 kişi için organize edilen ve yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağladığı iftar programında stadyumda hazırlanan masalar doldu.

“Tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik”
İftar programının açılışında konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti. Pandemi sürecinde başlattıkları şehir dayanışması ile esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını hatırlatan Başkan Tören, “Bu zorlu süreçte işyeri kapanan esnafımızın, eğitimde erişim güçlüğü yaşayan öğrenci kardeşlerimizin, şoför esnafımızın, amatör spor kulüplerimizin, engelli bireylerimizin, köylü üreticilerimizin ve tüm Altınordulu vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Bu Ramazan ayında vatandaşlarımızın hanelerine bizzat iftar ve sahur programları ile paylaşma duygusunu büyük bir gönül seferberliği ile gönül sofrasına çevirdik. Oluşturduğumuz gönül noktalarından ve ekiplerimiz aracılığıyla ikram ettiğimiz iftarlık sıcak yemek ile vatandaşlarımızın iftar sofralarını bereketlendirmeye çalıştık. Yurdumuzun her bir noktasından eğitim için Ordu Üniversitesi’ne gelen öğrencilerimizi ve gençlerimizi de unutmadık. Üniversite kampüsünde kurduğumuz gönül sofralarında misafirimiz oldular. Ayrıca 70 kırsal mahallemizde iftar öncesinde ulaştırdığımız sıcak yemek ile Altınordu’nun 92 mahallesinde büyüklerimizin hayır dualarını almaya ve kardeşliğimi büyütmeye devam ediyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Aşkın Tören, programa katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından alanı dolduran vatandaşlar iftarlarını açarken, program semazen gösterileri tasavvuf musikisi konseri ve çeşitli etkinlikler ile devam etti.
Öte yandan programa Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşcı ile Metin Gündoğdu, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, protokol üyeleri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

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