Ordu’da hava ulaşımına sis engeli Adana Demirspor kafilesini taşıyan uçak Samsun'a indi

OrduGiresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Adana Demirspor kafilesini taşıyan uçak ise SamsunÇarşamba Havaalanı'na indi.

İl genelinde sabah saatlerinde başlayan sis, Gülyalı ilçesinde daha çok etkili oldu. Edinilen bilgiye göre sisli hava, hava ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Sis dolayısı ile İstanbul ve Ankara’dan yapılacak olan karşılıklı seferler iptal edilirken, bu akşam saat 20.30’da Giresunspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor futbolcularını taşıyan özel uçak ise OrduGiresun Havalimanı’na iniş yapamadı. Havalimanını pas geçen uçak, SamsunÇarşamba Havalimanı’na 12.15’te iniş yaptı.

Adana Demirspor futbolcularını karşılamak için OrduGiresun Havalimanı’na giden ve kendisi de Adanalı olan Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam Giresunspor ile karşılaşacak olan Adana Demirsporumuzu karşılamak için havaalanındayız. Sisten dolayı OrduGiresun Havaalanımıza inemeyen özel uçak başka bir şehrimize yönlendirildi. Vardır bunda da bir hayır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

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