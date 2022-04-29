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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da 2 DEAŞ mensubu yakalandı

İHA

Ordu’da 2 DEAŞ mensubu yakalandı

Ordu’da bir DEAŞ mensubu bir kişi tutuklanarak cezaevine konulurken bir kişi de sınır dışı edildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olan Irak uyruklu A.N ve T.H isimli şahıslar yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Haklarında yapılan adli işlemler sonucunda T.H. isimli şahıs tutuklanarak Ordu Efirli Cezaevine konuldu. A.N isimli şahıs ise sınır dışı edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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