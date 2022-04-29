Ordu’da 2 DEAŞ mensubu yakalandı

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Ordu’da bir DEAŞ mensubu bir kişi tutuklanarak cezaevine konulurken bir kişi de sınır dışı edildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olan Irak uyruklu A.N ve T.H isimli şahıslar yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Haklarında yapılan adli işlemler sonucunda T.H. isimli şahıs tutuklanarak Ordu Efirli Cezaevine konuldu. A.N isimli şahıs ise sınır dışı edildi.

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