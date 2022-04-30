DP Genel Baskanı Uysal: Meşrutiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, "Kavgasız, dövüşsüz bu sınavın içinden çıkması için var gücümüzle, meşrutiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, çeşitli programlar için Ordu´ya geldi. 19 Eylül Gazeteciler Derneği´nde, gazetecilerle bir araya gelen ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Uysal, "Demokrat Parti olarak Türkiye´nin derinden bir nefes alabilmesi için, işleyen bir hukuk düzeninin, işleyen bir demokratik düzenin olması, herkesin eşit fırsatlara sahip olması, korkusuzca yaşama hürriyetimizin azami noktada en geniş manada kullanılabildiği bir Türkiye´yi hayal ediyoruz. Dün yaptık, bugün de yapabiliriz diyoruz. Önümüzdeki süreçte de 6 siyasi parti olarak Türkiye´nin bu manada yaşadığı derin travmanın içerisinden sadece bir iktidar değişimi değil, aynı zamanda kurucu bir akıl, kurucu bir program, kurucu bir kadro ile beraber yeniden kendi güç kapasitesine, kudret kapasitesine denk bir siyasi akıl ve kadroyla buluşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Az bir zaman kaldı. Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Kavgasız, dövüşsüz bu sınavın içinden çıkması için var gücümüzle, meşrutiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-04-30 13:49:26



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