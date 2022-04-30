Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı öncesinde büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar yollarda yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle yollarda araçlar uzun kuyruklar oluştururken, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de önlemler aldı. Trafik ekipleri araçları yönlendirerek trafiği rahatlatmaya çalışıyor.



Taraftarlar Trabzon'a akın ediyor

Bu akşam oynanacak şampiyonluk maçı için Türkiye'nin birçok ilinden taraftarlar Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı. Bayrama gidenler ile taraftarlar birleşince, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik kilitlenme noktasına geldi.

Yetkililer trafik yoğunluğunun bayramın birinci gününe kadar süreceğini bildirdi.

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