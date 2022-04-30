Başkan Kibar: “Heyelan sonrası kapanan yollarımızı açıyoruz”

– Ordu’nun Fatsa ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelanlar sonrası ulaşıma kapanan yollarda çalışmalar sürüyor.

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, geçtiğimiz mart ayında uzun süren kar yağışlarının ardından kırsal mahallelerde meydana gelen 40 ayrı noktadaki heyelanlar nedeniyle kapanan yolları hızla ulaşıma açıyor. 9 ayrı mahallede 19 noktada heyelan nedeniyle kapanan yollar, tahkimat duvar ve dolgu çalışmaları ile müdahale edilerek bir ay gibi kısa sürede güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kırsal mahallelerde 40 ayrı noktada heyelan meydana geldiğini belirterek, “Geyikçeli, Salihli, Aşağıtepe, İslamdağ, Oluklu, Aslancami, Demirci, Kayaköy ve Kavraz mahallelerimizin 19 noktasında ulaşımı engelleyen yerlere tahkimat duvar ve dolgu çalışmaları ile müdahale ettik. Yolları güvenli şekilde ulaşıma açtık. Ulaşım engeli olmayan ancak, heyelandan etkilenen Hıdırbeyli, Yusuflu, Yukarı Bahçeler, Kösebucağı, Sudere, Yeşiltepe, Ilıca, Küpdüşen ve Yenipazar mahallelerimizde ise önümüzdeki günlerde taş duvar tahkimat ve dolgu çalışması yapılacak. Hasar gören yollar onarılacak ” dedi.

Son 50 yılın görülmemiş en yoğun kış mevsimini yaşadıklarını İfade eden Başkan Kibar, “Kırsal mahallerimizde yaşam standartlarını yükseltmek adına konforlu yol çalışmalarımız devam ediyor. Beklenmedik tabiat olayları işlerimizi biraz sekteye uğratsa da, durmadan yorulmadan canla başla çalışmalarımıza sürdürmekteyiz. Bu anlamda, vatandaşlarımızın da biraz sabırlı ve anlayışlı olarak bizlere destek olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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