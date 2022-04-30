Başkan Kibar: “Heyelan sonrası kapanan yollarımızı açıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kibar: “Heyelan sonrası kapanan yollarımızı açıyoruz”

İHA

– Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelanlar sonrası ulaşıma kapanan yollarda çalışmalar sürüyor.

Başkan Kibar: “Heyelan sonrası kapanan yollarımızı açıyoruz”

– Ordu’nun Fatsa ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelanlar sonrası ulaşıma kapanan yollarda çalışmalar sürüyor.
Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, geçtiğimiz mart ayında uzun süren kar yağışlarının ardından kırsal mahallelerde meydana gelen 40 ayrı noktadaki heyelanlar nedeniyle kapanan yolları hızla ulaşıma açıyor. 9 ayrı mahallede 19 noktada heyelan nedeniyle kapanan yollar, tahkimat duvar ve dolgu çalışmaları ile müdahale edilerek bir ay gibi kısa sürede güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kırsal mahallelerde 40 ayrı noktada heyelan meydana geldiğini belirterek, “Geyikçeli, Salihli, Aşağıtepe, İslamdağ, Oluklu, Aslancami, Demirci, Kayaköy ve Kavraz mahallelerimizin 19 noktasında ulaşımı engelleyen yerlere tahkimat duvar ve dolgu çalışmaları ile müdahale ettik. Yolları güvenli şekilde ulaşıma açtık. Ulaşım engeli olmayan ancak, heyelandan etkilenen Hıdırbeyli, Yusuflu, Yukarı Bahçeler, Kösebucağı, Sudere, Yeşiltepe, Ilıca, Küpdüşen ve Yenipazar mahallelerimizde ise önümüzdeki günlerde taş duvar tahkimat ve dolgu çalışması yapılacak. Hasar gören yollar onarılacak ” dedi.
Son 50 yılın görülmemiş en yoğun kış mevsimini yaşadıklarını İfade eden Başkan Kibar, “Kırsal mahallerimizde yaşam standartlarını yükseltmek adına konforlu yol çalışmalarımız devam ediyor. Beklenmedik tabiat olayları işlerimizi biraz sekteye uğratsa da, durmadan yorulmadan canla başla çalışmalarımıza sürdürmekteyiz. Bu anlamda, vatandaşlarımızın da biraz sabırlı ve anlayışlı olarak bizlere destek olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu
DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz (2) Yeniden
YEREL HABERLER DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde ...
DP Genel Baskanı Uysal: Meşrutiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz
YEREL HABERLER DP Genel Baskanı Uysal: Meşrutiyet içerisinde ...
Ordu’da ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ denetimi
YEREL HABERLER Ordu’da ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ denetimi
Akkuş’ta meralara gübre
YEREL HABERLER Akkuş’ta meralara gübre
Ordu’da 2 DEAŞ mensubu yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da 2 DEAŞ mensubu yakalandı
Ordu’da jandarmadan güvenlik görevlilerine eğitim semineri
YEREL HABERLER Ordu’da jandarmadan güvenlik görevlilerine eğitim ...
Ordu’da hava ulaşımına sis engeli Adana Demirspor kafilesini taşıyan uçak Samsun'a indi
YEREL HABERLER Ordu’da hava ulaşımına sis engeli Adana Demirspor ...
Korganlı gençlerden çocuklara bayram sürprizi
YEREL HABERLER Korganlı gençlerden çocuklara bayram sürprizi
'Bayramda glikoz şurubu içeren gıdalardan uzak durun" Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk: “Vücudumuzun şeker dengesini alt üst eden glikoz şurubu, bir sonraki aşamada hormonal sistemlerimizi bozar, uzun vadede tüketildiği takdirde ise kansere sebep olabilir”
YEREL HABERLER 'Bayramda glikoz şurubu içeren gıdalardan uzak ...
Fındıkta külleme mücadelesi başladı Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: “Düzenli olarak mücadele yapılmazsa ciddi zararlara yol açıyor”
YEREL HABERLER Fındıkta külleme mücadelesi başladı Ordu İl Tarım ve ...
Ordu’da 10 bin kişi statta iftar yaptı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik”
YEREL HABERLER Ordu’da 10 bin kişi statta iftar yaptı Altınordu ...
Öğrencilerinden sorumluluk projesi
YEREL HABERLER Öğrencilerinden sorumluluk projesi
'Bayramın sağlıklı geçirmenin formülü her ikramı kabul etmemek'
YEREL HABERLER 'Bayramın sağlıklı geçirmenin formülü her ikramı ...
Ordu'daki FETÖ soruşturmasında karar verildi
YEREL HABERLER Ordu'daki FETÖ soruşturmasında karar verildi
Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsın cezası kesinleşti Cinayet zanlısı, üst hadden ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırıldı
YEREL HABERLER Sevgilisini benzin ile yakarak öldüren şahsın cezası ...
Başkan Kibar: “Kapalı pazar alanı esnaf ve vatandaşlarımıza nefes aldıracak”
YEREL HABERLER Başkan Kibar: “Kapalı pazar alanı esnaf ve ...
En ballı ilde arıcılar sezona hazır Türkiye’de en çok bal üretiminin yapıldığı Ordu’da arıcılar yeni sezona hazırlanırken, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtiyorlar
YEREL HABERLER En ballı ilde arıcılar sezona hazır Türkiye’de en çok ...
Yıllardır mahallelerinde hasretle bekledikleri camilerine kavuştular Hayırseverlerin desteğiyle mahalleli camisine kavuştu
YEREL HABERLER Yıllardır mahallelerinde hasretle bekledikleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.