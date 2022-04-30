Trabzonsporlu taraftarların Ordu’da şampiyonluk coşkusu Taraftarlar çifte bayram yaşadıklarını ifade ettiler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 22 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ederken, bordomavili taraftarlar, Ordu’da 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Bordomavili taraftarlar, Trabzonspor Antalyaspor maçı öncesi Trabzonsporlular Derneği’ni doldurarak maçı burada izledi. Maç sırasında gergin anlar yaşayan taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte dışarıya çıkan taraftarlar, adeta bayram havası yaşadı.

Dernek önünde meşaleler yakıp, horon çekerek şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, sonrasında ise konvoy ile şehir turu attı. Ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık taraftar gurubu, burada havai fişek ve meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Taraftarlar, uzun yıllarıdır şampiyonluk beklediklerini, hak ettikleri şampiyonluğu aldıklarını ve Ramazan bayramı ile şampiyonluk sevinci ile çifte bayram yaşadıklarını belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.