Ordulu kızlardan Türkiye başarısı

Ordu’nun Ünye ilçesi Anadolu Lisesi Atıcılık Genç Kızlar Tabanca Takımı ve Genç Kızlar Tüfek Takımı Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü dereceleri kazandı.

2830 Nisan tarihleri arasında Mersin Erdemli ilçesinde bulunan Olimpik Atış Poligonunda düzenlenen Okul Sporları Atıcılık müsabakalarında Ünye Anadolu Lisesi Genç Kız Tüfek Takımı Türkiye ikinciliği elde ederken, Genç Kız Tabanca Takımı ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Öğrencileriyle hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Ünye Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Muharrem Kılıçarslan, “Hedefimiz Türkiye şampiyonluğunu kazanmak ve milli takım seçmelerine katılarak milli takımda yer almaktır. Mutluyuz ve bu pandemi şartlarının bütün zorluklarına rağmen durmadan çalıştık. Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli ve güzel bir başarı elde ettik. Ben bütün sporcularımı bütün içtenliğimle kutluyorum. Başarıları daim olsun” dedi.

Şampiyonluğu Ünye’ye getiren Kız Tüfek Takımı İpek Şınka, Beyza Günhan ve Gamze Yıldırım; Kız Tabanca Takımı ise Yağmur Fidan, Ravza Rana Kuyumcu ve Fatma Aşçı gibi isimlerden oluşuyor.

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