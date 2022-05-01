İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ordu'ya gelerek, trafik kontrol ve denetimlerine katıldı.

Bakan Yardımcısı Erdil, Altınordu ilçesindeki polis ve jandarma kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinin ve beraberindeki yolcuların Ramazan Bayramı'nı kutladı, kurallara uymaları için uyarılarda bulundu.

Sürücü ve yolcularla sohbet eden ve çocuklara da oyuncak hediye eden Erdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla her bayram alanlara indiklerini söyledi.



Bayramda 208 bin jandarma ve polis görevli

“İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu olmak üzere, Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız, bütün arkadaşlarımız özellikle araç trafiği bakımından yoğun güzergahlarda çalışan arkadaşlarımızı ziyaret etmek, onları denetlemek, izlemek çerçevesinde alandayız” diyen Bakan Yardımcısı Erdil, “Bayram süresince 110 bin 143 timimiz polis ve jandarma alanda görev yapacaktır. Toplam 208 bin 900 personel jandarma ve polis personelimiz de alanda olacaktır bu bayram süresince. Hem denetim noktalarında hem de hareketli olarak çeşitli güzergâhlarda denetimlerde olacaklar” diye konuştu.



“Trafik kazaları 10 yılda yüzde 40 azaldı”

Bayram süresince helikopter ve İHA’larla da denetimler yapılacağını belirten Erdil, şu bilgileri verdi:

“Bayram süresince 76 ilimizde helikopter ve İHA’lar ile denetimler de yapılacaktır. Yine farklı olarak bu yıl 790 sivil memurumuz, 15001600 civarında şehirlerarası otobüsümüzü seyir denetimi yapacaktır. Bu uygulamalar, bu projeler, çalışmalarla farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek, rehberlik yapmak, eğitim yapmak çerçevesinde trafik kazalarının sayısı ve trafik kazalarına bağlı olarak ölümleri azaltmak istiyoruz. Bu çerçevede de aslında geçen 10 yıl süre zarfında trafiğe katılan araç sayısında yüzde 60 civarında artış olmasına rağmen trafik kazaları yüzde 40 azaldı. Bu istikamette uluslararası ölçek var. 100 bin kişiye düşen trafik kazalarına bağlı ölüm 2018’de 9.6 iken, bugün bu oran 5.7’ye düştü. Ancak yine de kayıplarımızı en aza düşürmek için hep beraber alandayız. Bu vesileyle de bugün Ordu’da Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Jandarma Komutanımız ve İl Emniyet Müdürümüzle birlikte Ordu’daki uygulama sahasındaki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Bu uygulamada denetimler yapılıyor, trafik kurallarına uyumla ilgili takipler yapılıyor, rehberlik yapılıyor, yönlendirme yapılıyor. Bu vesileyle, bu bayramda trafikteki vatandaşlarımıza güvenli ve dikkatli bir trafikle sevdiklerine ulaşmalarını diliyoruz. Huzurlu, mutlu bir bayram geçirmelerini diliyoruz.”

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