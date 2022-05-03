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47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram

DHA

47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU´da, 47 torunlu Hamdiye (87) ve Mehmet (88) Akyol çifti, evliliklerinin 75´inci yıl dönümünü Ramazan Bayramı'nda çocuklarının düzenlediği sürpriz organizasyonla nikah tazeleyerek kutladı. Çift, dans ederek yarım asrı aşan birlikteliklerini pekiştirdi.
Altınordu ilçesi Mübarek Mahallesi´nde yaşayan 10 çocuk ve 47 torun sahibi Mehmet ile eşi Hamdiye Akyol, çocuklarının girişimiyle evliliklerinin 75´inci yıl dönümünde nikah tazeledi. Akyol çifti, evlerinin bahçesinde organize edilen etkinlikle yıl dönümlerini kutladı. Düğün havasındaki kutlamada, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe´nin kıydığı sembolik nikahta çifte evlilik cüzdanı verildi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamada, yıllar sonra yeniden nikah masasına oturmanın heyecanını yaşayan çiftin diyaloğu da gülümsetti. El ele vererek üzerinde eski ve yeni fotoğraflarının bulunduğu pastayı kesen çift, dans da etti. Akraba ve komşuların da katıldığı kutlamada davetli ve konuklar, Akyol çiftine mutluluklar diledi. Çift, kendilerine gösterilen yoğun ilgiyle mutlu olurken, iyi dileklerde bulunanlara teşekkür etti.
`SEVMESEK OLMAZDI´
Mehmet Akyol, eşini sevdiğini belirterek, "Köylerde hiçbir toplantı, eğlenme alanı yok. Mahalle aralarında alanlar var. Oralarda yaşlısı genci sohbet ediyorduk. Eşimin mahallesine çok giderdim. Eskiden tanışma da yoktu yani 6 ay konuş, tanış evlen yoktu. Çeşmeden su almaya giderdi. Beni görünce de o kapları atar ormana kaçardı. Eskiden öyle nişanlıymışsın falan yoktu. Büyüklerin istekleriyle oldu. Sevmesek olmazdı. Ben babamın 1 oğluydum. Elimden hiçbir şey noksan olmadı. Onun için istediğimi yapabildim. Eşimle evlendim. Mutlu yuvamız oldu. Gençlere tavsiyem; hoşgörülü ve iyi bir insan olmalıdır. Kötülükten bir şey doğmuyor. Eşinle anlaşacaksın. Şimdiki fikirler, zekalar daha iyi. Birbiriyle anlaşa anlaşa yanlışı düzelteceksin. Sertlikle kavgayla dövüşle değil. Bunları çıkarmasınlar kulaklarından. Eğer aile olarak ikisi bir olurlarsa her şeyin üstünden gelebilirler" diye konuştu.
Hamdiye Akyol da evliliklerini eşiyle sabırla ayakta tuttuklarını söyleyerek, "Biz küçük yaşta evlendik. Sabır, selametle evliliğimizi ayakta tuttuk. Evliliğimizin sırrı; birbirimizi sevdik, bir arada durduk. Ablam yaşıyordu burada. Onun yanına gidip gelirken birbirimizi gördük. Tanıştık ve evlendik" dedi. 
Çiftin kızları Gülgün Akyol ise çocukları olarak çok mutlu olduklarını ve ailece çifte bayram yaşadıklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-05-03 11:46:39

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