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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye Oto Galericiler Sitesi'nin tapusu alındı

İHA

Ünye Oto Galericiler Sitesi'nin tapusu alındı

Ordu’nun Ünye İlçe Çevre Yolu üzerinde 16 dönüm alana kurulacak olan Ünye Oto Galericiler Sitesi'nin tapusu 4 milyon 700 bin liraya alındı.
Ünye Çevre Yolu'nun Gürecülü Mahallesi'nde bulunan 16 dönümlük alana yapılması planlanan Ünye Oto Galericiler Kooperatifi'nin yapılan girişimler sonucu tapusu alındı. İlçe Tapu Müdürlüğünde Ünye Oto Galericiler Derneği Başkanı Hüseyin Kokuroğlu ve Dernek Başkan Yardımcısı Salim Palabıyık tarafından 4 milyon 700 bin liralık tapu ücretinin ödenmesi sonrası alanın imar, proje ve planlama çalışmaları gerçekleştirileceği öğrenildi.
Hızlı bir çalışma ile 16 dönümlük alanı esnaflara kazandırmak için işlemleri hızlandıracaklarını söyleyen Başkan Hüseyin Kokuroğlu, “Bu Ünye’miz için güzel bir haber ve gelişmedir. İlçemize, esnaf dostlarımıza ve tüm camiamıza hayırlı olsun. Bir başlangıç yaptık ve yüzümüzün akıyla arsamızın tapusunu kooperatifimize almış bulunduk. İşlerimizi bitirdik tapumuzu teslim aldık. Şu anda yapı kooperatifimizin tapusu elimizdedir. Bundan sonraki sürecimizde işlemlerimiz başlayacak. İmar, proje ve planlamalarımızı yapacağız. Burada Ünye Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organizasyonu hızlı bir şekilde tamamlayıp bir an önce bütün ticaret esnaflarımıza burayı kazandırmak için mücadele vereceğiz” dedi.
Ünye Çevre Yolu civarında bulunan 16 dönümlük arazinin 4 milyon 700 bin liraya alındığını açıklayan Kokuroğlu, kooperatifin tapusunun alınmasının sonrası 50 kişilik bir üye ile çalışmalara devam edildiğini sözlerine ekledi.

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