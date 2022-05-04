Polis ekiplerinden örnek duyarlılık

Ordu’nun Ünye ilçesinde trafik polislerinin duyarlılığı hem şaşkınlığa yol açtı hem de sürücülerin takdirini topladı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Mustafa Kavaklı ile Muharrem Budak adlı iki polis memuru devriye attıkları sırada, Saca Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi karşısında bir traktörden hidrolik yağı aktığını gördü. Görevli iki polis memuru durumu Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirerek yardım istedi, sonrasında ise kendi imkanlarıyla olaya müdahale etti.

Polis memurlarından Muharrem Budak, yol kenarında bulduğu boş koliye, diğer polis memuru Mustafa Kavaklı ise sanayi esnafından aldığı inşaat arabasına kum doldurarak yola dökmeye başladı. Kayganlaşan yolun kum dökerek güvenliğini sağlamaya çalışan her iki polis memurunun bu hareketini gören sürücüler bir yandan şaşkınlığını gizleyemezken, diğer yandan onların bu hareketini takdirle karşıladı.

Trafik, Ünye Belediyesine bağlı ekiplerin kumlama çalışması sonrası yeniden normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.