Patpat şarampole devrildi; sürücü öldü, eşi yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Ünye ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Karagöz (62) öldü, eşi Beyhan Karagöz ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Karagöz yönetimindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, patpattan düşen Ahmet Karagöz yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Beyhan Karagöz ise yaralandı. Beyhan Karagöz, çağırılan ambulansla Kumru Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ahmet Karagöz´ün cansız bedeni de incelemenin ardından morga konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2022-05-04 13:50:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.