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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 bin ahşap parçayla Sultanahmet Camisi'nin maketini yaptı

DHA

7 bin ahşap parçayla Sultanahmet Camisi'nin maketini yaptı


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde, ayna tasarımcısı Serkan Alper (46), 7 bin ahşap parçayı birleştirerek tarihi Sultanahmet Camisi'nin maketini yaptı. Camiyi gezdiği sırada mimarisinden çok etkilendiğini belirten Alper, "Kullandığımız bütün malzemeler ahşap. Kesinlikle plastik çerçeve yok. Sultanahmet Camisi'nin boya tonuna kadar hepsi bire bir" dedi.
Altınordu'da ayna tasarımcısı Serkan Alper, geçen yıl tarihi yapıları incelemek için İstanbul'a gitti. Burada Osmanlı padişahı 1'inci Ahmed'in mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırdığı ve 1617 yılında ibadete açılan Sultanahmet Camisi'nin mimarisinden etkilenen Alper, tarihi yapının maketini yapmaya karar verdi. Çalıştığı ustalarla da fikrini paylaşan Alper, ilk olarak maketin projesini tamamladı. Proje doğrultusunda farklı geometrik biçimlere sahip 7 bin küçük ahşap parça hazırlandı. Daha sonra bu parçalar birleştirildi ve 2 metre 10 santim uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde ayna tabanlı zemine yerleştirildi. Böylece Sultanahmet Camisi'nin maketi, 3 ay süren çalışma ile tamamlandı. Çevre düzenlemesinin yanı sıra ışıklandırmasıyla da dikkat çeken maket, titizlikle hazırlanan ayrıntılarıyla beğeni topladı.
'SULTANAHMET ÇOK ÖZEL CAMİ'
12 kişilik ekibin çalışması ile Sultanahmet Camisi'nin maketinin hazırladığını belirten Serkan Alper, "Sultanahmet Camisi, bizim için çok önemli, Türkiye'nin bayrağı. Ayasofya'yı gölgede bırakan, ecdadımızın yaptığı çok özel bir cami. İstanbul'da gezdiğim sırada çok etkilenmiştim. Ordu'ya döndüğümde caminin maketini yapmayı kafama koymuştum. Ustalarımız ve ekibimizle görüştük, cami ile ilgili proje hazırladık. 12 kişilik bir ekiple beraber çok hassas bir çalışma yürüttük. 3 ayın sonunda maketimizi tamamladık" dedi.
'BOYA TONUNA KADAR BİRE BİR'
Sultanahmet Camisi'nin aynısını yaptıklarını dile getiren Alper, "Kullandığımız bütün malzemeler ahşaptır. Kesinlikle plastik çerçeve yoktur. Sultanahmet Camisi'nin boya tonuna kadar hepsi bire bir aynısıdır. Camimizde 6 tane minaremiz, ana kapı ve diğer girişlerimiz, bahçesi, taşı bire bir aynısıdır. Bunu diğer maketlerden ayıran özellik; ahşaptan ve 7 bin parçadan oluşması. 7 bin parçayı bir araya topluyorsunuz ve bire bir görseli aynı bir cami yapıyorsunuz. Sultanahmet Camisi gibi büyük bir camiyi gezmek; belki 1-2 günü alır fakat bu maketle insanlar, 1 dakika içinde caminin yapılışını, mimarisini, kubbelerini, her şeyini görebilir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-05-05 10:38:07

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