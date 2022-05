Ordu’da 2 ton kaçak et imha edildi

Ordu’da il dışından kaçak girdiği belirlenen sahte mühürlü 2 ton et imha edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde et ve tavuk satışı yapan iş yerlerine denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde denetimlerine ara vermeden devam eden ekipler, il dışından kaçak olarak gelen mühürsüz ve sahte mühürlü olduğu tespit edilen 2 ton karkas et ve tavuğa el koyarak savcılık kararı ile imha etti.

Denetimler sonucunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre vatandaşların et alırken üzerinde mühür olup olmadığı ve etin nerelerde kesildiğine dikkat etmeleri istendi. Yapılan denetimlerin 19 ilçede aralıksız devam edileceği belirtilen açıklamada vatandaşlar şikâyetlerini 153 Zabıta Hattı ile Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ve Alo 174 Gıda hattını arayarak iletebilecekleri ifade edildi.

