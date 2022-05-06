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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenler, Srebrenitsa katliamına mavi kelebekler ile dikkat çekti

İHA

Öğretmenler, Srebrenitsa katliamına mavi kelebekler ile dikkat çekti

Ordu’nun Ünye ilçesinde öğretmenler, Srebrenitsa'daki katliama dikkat çekmek ve savaşa ‘hayır’ demek için mavi kelebekler yaptı.
Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Günhar Gür, Yelda Şanoğlu ve Hacer Çağdaş ‘savaşa hayır' adı altında farkındalık çalışması başlattı. Okulun matbaa atıklarını kullanarak, Srebrenitsa'daki toplu mezarların en az 300 tanesinin ortaya çıkmasını sağlayan ‘mavi kelebeklerin’ sırrını canlandırarak, soykırım ardından yeni doğuşu ve tarih bilincini de ortaya koydular.
Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Günhan Gür, “Mavi kelebekler sadece bir farkındalık çalışması. Okulumuzda bulunan matbaamızdaki atık kağıtları geri dönüşüme kazandırmayı düşündük ve aklımıza kelebekler gelince böyle bir çalışma yapmak istedik. Sonrasında da arkadaşlarımız ile bu çalışmayı tamamladık. Öğrencilerimize mavi kelebeklerin hikayesini, biyoloji de hiçbir şeyin kaybolmadığını anlattık. Tarihsel bir geçmiş var, Avrupa’nın göbeğinde bir katliam ve soykırım yaşandı. Çocuklar hem kendi arkadaşlarına anlattılar, hem de çalışmayı yaparken onlarda bilinçlenmiş ve güzel vakit geçirmiş oldular” dedi.

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