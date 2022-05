'Kanserde tedaviye güvenmek bağışıklık sistemini güçlendirebilir' Tıbbi Onkoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Neslihan Özyurt: ”Sakin, dayanıklı ve her şeye rağmen umutlu olmak bağışıklık sistemini güçlendirmeyi, hastalığı daha kolay atlatmayı, tedavinin olumsuz yan etkilerini daha az hissetmeyi sağlıyor”

Kanser tedavisi sırasında kendinizi, hastalığınızı ve çevrenizi olumlu bir bakış açısı ile değerlendirmenin, tedaviye ve hekime olan inancın iyileşme açısından en az kullanılan ilaçlar kadar önemli olduğunu belirten Tıbbi Onkoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Neslihan Özyurt, “Sakin, dayanıklı ve her şeye rağmen umutlu olmak bağışıklık sistemini güçlendirmeyi, hastalığı daha kolay atlatmayı, tedavinin olumsuz yan etkilerini daha az hissetmeyi sağlıyor” dedi.

Günümüzün yaygın hastalığı olan kanserin büyük bir titizlikle ve dikkatle tedavi edilmesi gerektiğini dile getiren Medical Park Ordu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Neslihan Özyurt, hastanın hekimi tarafından iyi bilgilendirilmesi, tedavinin süreçleri hakkında bilgi sahibi olması hem tedaviye katkı sağlar hem de ayaküstü görüşmelerde oluşabilecek eksik veya yanlış algılamalar sonucu tedavide olabilecek hataların önüne geçer, dedi.



Olumlu bir bakış açısına sahip olunmalı

Tedavi sırasında hastaların kendilerini, hastalıklarını ve çevrelerini olumlu bir bakış açısı ile değerlendirmesinin iyileşme sürecine en az kullanılan ilaçlar kadar katkısı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Neslihan Özyurt, “Sakin, dayanıklı ve her şeye rağmen umutlu olmak bağışıklık sistemini güçlendirmeyi, hastalığı daha kolay atlatmayı, tedavinin yan etkilerini daha az hissetmeyi sağlıyor. Yan etkilerin çoğu geçicidir. Hastalığın yan etkilerinin neler olabileceği ve ne yapabileceği iyi bilinirse yan etkilerle rahatlıkla başa çıkılabilir. Bu yüzden hastaların sıkıntılı durumlarda doktorlarından yardım istemeleri, kafalarına takılan konulara açıklık getirilmesi tedaviye bağlılığı ve iyileşmeye olan inancı artırır” diye konuştu.



Randevu almadan hastaneden ayrılmayın

Doktorla koridorlarda ayaküstü görüşmenin bazı hatalara neden olabileceğinin altını çizen Dr. Özyurt şu bilgileri paylaştı:

“Doktorun poliklinik odasında, hastanın tedavi dosyasıyla birlikte ve sakin bir ortamda hastasına daha çok zaman ayırması, daha doğru değerlendirme yapabilmesi için oldukça önemlidir. Hastaneden ayrılırken bir sonraki gelişin zamanı ve neler (rapor v.s.) getirilmesi gerektiği mutlaka sorulmalıdır.”



Tedavi düzenini asla bozmamaya çalışın

Tedavinin başarısı için güven ve umutlu olmanın yanı sıra tedavi düzenine uyum sağlamanın da son derece önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Neslihan Özyurt, tedavi günlerinin çok acil durumlar dışında kesinlikle aksatılmaması gerektiğinin vurguladı. Uzm. Dr. Neslihan Özyurt hastalara; “Kendinizi iyi hissettiğiniz zamanlar gücünüzün yettiği ve doktorunuzun izin verdiği ölçüde iş ve aile hayatınızı sürdürün. Dengeli beslenin. Besinler vücudunuzun kendisini tamir etmesini sağlar, enerji verir ve mutluluğunuzun artmasını sağlar. Tedavi düzeninizi asla bozmayın. Tedavi günlerinizi çok acil durumlar dışında ve doktorunuzun onayı dışında kesinlikle aksatmayın” tavsiyesinde bulunarak sözlerini noktaladı.

