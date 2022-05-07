Ordu'da sağanak 15 dakika yağan yağmur sonrası rögarlar taştı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 15 dakika boyunca devam eden yağmur sonrası bazı caddelerde rögarlar taştı.

İlçe genelinde günlerdir belli aralıklarla devam eden yağış, gün boyunca sağanağa dönüşmesi üzerine cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri sonrasında bazı rögarların caddelere taşmaya başladığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yağan yağmur sonrasında Kaledere Mahallesi Çınarlık Caddesi'nde rögarlarda oluşan taşkına kısa sürede müdahale eden OSKİ ekipleri daha sonra yollarda temizleme çalışması yaptı. Yağmurun durması ile hayat normale döndü.

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