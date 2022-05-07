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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sesi duyan iş yeri çalışanları martı için seferber oldu

İHA

Sesi duyan iş yeri çalışanları martı için seferber oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen martı için çalışanlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu.
Olay, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir oyuncak mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncak mağazasını açan iş yeri çalışanları havalandırma boşluğundan seslerin geldiğini duydu. Sesin geldiği alanda inceleme yapan çalışanlar sesin bir martıya ait olduğunun anlaşılması üzerine durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber veridi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Oyuncak mağazasının havalandırma penceresinden martının yerini belirleyen itfaiye ekipleri, ellerinde bulunan kurtarma aparatlarıyla dakikalar boyunca martıyı mahsur kaldığı yerden çıkarmaya çalıştı. Verilen uzun uğraş sonunda mahsur kaldığı yerden çıkarılan martı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmesi üzerine doğaya bırakıldı.
Olay anını anlatan iş yeri çalışanı Yunus Dikbıyık, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Biz aradıktan sonra hemen geldiler. Mağazayı açtığımda bir ses duydum ve daha sonra mağazamızın havalandırma boşluğuna yöneldim. Ben de bir martının olduğunu anladım ve itfaiye ekiplerini arayarak kendilerini bilgilendirdim” dedi.

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