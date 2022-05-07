'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin galası Ordu’da yapıldı

Ordu'da çekimleri yapılan 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin galası yapıldı.

Başrollerini, Keremcem, Melis Babadağ, Cihan Ercan, Deniz Işın, Sera Tokdemir ve Gürgen Öz'ün paylaştığı 'Aşk Çağırırsan Gelir' 6 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluştu. Birbirinden farklı 5 çiftin komik hikayesini konu edinen filmin çekimleri Ordu'da gerçekleşti.

Filmin oyuncuları bugün (7 Mayıs) Ordu’da gala düzenledi. Galaya Melis Babadağ, Keremcem, Sera Tokdemir, Özgün Çoban, Cem Zeynel Kılıç, yapımcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Filmin başrol oyuncusu Melis Babadağ, filmde ilişkilerin farklı türlerinin olduğuna değinerek, “Çok mutluluk verici geldiğimiz için çok mutluyuz çok özlemişiz sabah yüzümüz gülüyordu Ordu’ya indiğimizden beri. Seyirci ile buluşmak da ayrı bir heyecan her zaman onlarla izlemek zaten zurnanın zırt dediği yer oluyor o yüzden heyecanlıyız mutluyuz. Filmi izleyenler bir sürü ilişki biçimi bulacaklar türlü türlü daha önceden birlikte olan ayrılanlar, evlenmek isteyenler, aşkı arayanlar, ilişkisi yıprananlar, yıpranmaması için çaba sarf edenler çok fazla ilişki türünün hikayesini izleyecekler keyifli olacak” dedi.

Filmin diğer başrolü Keremcem de iki buçuk yıl sonra Ordu’ya tekrar gala için geldiklerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “İki buçuk yıl sonra Ordu’ya geldik yine ‘Aşk Çağırırsan Gelir’ için ben çok özlemişim bütün ekipte öyle uçaktan indiğimiz andan itibaren havasını özlemişiz öncelikle, sonra insanını, sonra yemeklerini tabi ki ve ‘Aşk Çağırırsan Gelir’ bizim için iki buçuk sene sonra yine bir heyecan yaşatıyor. Maske zorunluluğu da kalktı, pandemi gerçek bitmiş gibi davranıyoruz. Artık sinemanın da özlendiğini biliyorum” şeklinde konuştu.

Oyuncu Sera Tokdemir, Özgür Çoban ve Cem Zeynel Kılıç da çekimlerin Ordu'da yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, tüm sinemaseverleri filmi izlemeye davet ettiler.

Oyuncular röportajdan sonra galaya gelen seyirciler ile birlikte oynadıkları filmi izlediler.

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