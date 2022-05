Ukraynalı öğrenciler Ordu’da

ETwinning Projesi kapsamında davet edilen Ukraynalı 14 öğrenci Ordu’ya geldi.

Ordu ziyareti kapsamında içerisinde öğretmenlerinde bulunduğu 14 öğrenci, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti. Ziyarette Ukranyalı misafirler, Başkan Güler’in Fransa’da düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde katılarak Ukrayna için yaptığı konuşmayı bir kez daha dinleme fırsatı buldular.

Ukraynalı öğrenci ve öğretmenler,birçokAvrupa ülkesinin 150 binden fazla yerel yönetiminiilgilendiren veFransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulunda Ukrayna’da yaşananlar ile ilgili söz alarak olaylar karşısında kayıtsız kalınmaması gerektiğini vurguladığı konuşma için Başkan Güler’e teşekkür ettiler.



“Umarım barış bir an önce gelir, gözyaşları diner”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek barışın bir an önce gelmesi temennisinde bulundu.

Başkan Güler şu şekilde konuştu:

“Aynı denizin kıyıdaşıyız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıyken Ukrayna ile sıkı ilişkilerimiz oldu, ortak projelerimiz oldu. Hem doğal gaz hem kömür projelerimiz oldu. Bundan sonra da sizinle olan çalışmalarımızı sürdürmeyi arzu ediyoruz. İnşallah barış da bir an önce gelir, herkesin göz yaşı dinmiş olur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.