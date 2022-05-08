Yabani domuz ve yavrularına köylüler sahip çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabani domuz ve yavrularına köylüler sahip çıktı

İHA

Yabani domuz ve yavrularına köylüler sahip çıktı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yavrulayan yaban domuzu ve yavrularına vatandaşlar sahip çıktı.
Kabadüz ilçesi Karakiraz Mahallesi’nde bir bahçede doğum yapan yabani domuz ve yavrularını köylüler zarar görmemesi için hem koruyor hem de besliyor. İki gün öncesinde doğum yapan domuz ve yavruları mahalleli tarafından yakından takip ediliyor. Mahalledeki köpeklerden korunan domuz ve yavruları yine mahallelilerce ekmekle besleniyor.
Mahalle sakinlerinden Naime Bayazıt, anne domuzun yavrularını emzirmesi için beslediklerini söyledi. Domuzun 4 yavrusunun olduğunu belirten Bayazıt, “Dün mahallemizdeki caminin kenarında bulunan fındık bahçesine domuz yavrulamış. Domuz ve yavruları iki gündür buradalar. Bizler de domuz ve yavruların hiçbir şeyden zarar görmemesi için onları hem koruyor hem de besliyoruz” dedi.
Kamil Korkmaz ise, “Kaymakamlık ve yetkililere durumu bildirdik. Birkaç güne buradan yavrularıyla birlikte domuzun ayrılacağını düşünüyoruz. Gidene kadar domuz ve yavrularına sahip çıkacağız” diye konuştu.
Cemal Bayazıt isimli vatandaş da yaban domuzlarına fazla yaklaşmadan beslediklerini ifade ederek, “Domuza fazla yaklaşamıyoruz, hırçın bir hayvan uzaktan ekmek atıyoruz. Mahalleli olarak ortak düşüncemiz domuz ve yavrularını korumak ve beslemek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukraynalı öğrenciler Ordu’da
YEREL HABERLER Ukraynalı öğrenciler Ordu’da
'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin galası Ordu’da yapıldı
YEREL HABERLER 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin galası Ordu’da ...
Genç yazara imza buluşmasında yoğun ilgi
YEREL HABERLER Genç yazara imza buluşmasında yoğun ilgi
Evinde uyuya kalan yaşlı kadın için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Evinde uyuya kalan yaşlı kadın için ekipler seferber ...
Sesi duyan iş yeri çalışanları martı için seferber oldu
YEREL HABERLER Sesi duyan iş yeri çalışanları martı için seferber ...
Ordu'da sağanak 15 dakika yağan yağmur sonrası rögarlar taştı
YEREL HABERLER Ordu'da sağanak 15 dakika yağan yağmur sonrası ...
Ordu’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Altı sene önce aldığı emektarı gözlerinin önünde küle döndü
YEREL HABERLER Altı sene önce aldığı emektarı gözlerinin önünde küle ...
Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü
YEREL HABERLER Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu ...
Ordu’da esnafın park kavgası cinayetle bitti
YEREL HABERLER Ordu’da esnafın park kavgası cinayetle bitti
Ordu’da görme engelliler için futbol sahası
YEREL HABERLER Ordu’da görme engelliler için futbol sahası
'Kanserde tedaviye güvenmek bağışıklık sistemini güçlendirebilir' Tıbbi Onkoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Neslihan Özyurt: ”Sakin, dayanıklı ve her şeye rağmen umutlu olmak bağışıklık sistemini güçlendirmeyi, hastalığı daha kolay atlatmayı, tedavinin olumsuz yan etkilerini daha az hissetmeyi sağlıyor”
YEREL HABERLER 'Kanserde tedaviye güvenmek bağışıklık sistemini ...
Muhatap bulamayan başkan, zincir marketlerin önüne belediye araçlarını çektirdi
YEREL HABERLER Muhatap bulamayan başkan, zincir marketlerin önüne ...
Sarıgül: Buradaki göçmenler AB ülkelerine eşit olarak dağıtılmalı
YEREL HABERLER Sarıgül: Buradaki göçmenler AB ülkelerine eşit olarak ...
Öğretmenler, Srebrenitsa katliamına mavi kelebekler ile dikkat çekti
YEREL HABERLER Öğretmenler, Srebrenitsa katliamına mavi kelebekler ...
İl Başkanı Kabaktepe: “Daha güzel işlere imza atacağımız bir süreç geçirmeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER İl Başkanı Kabaktepe: “Daha güzel işlere imza ...
Nijerya’dan Ordu’ya gelin Nijerya'lı Martine, Ordu'da Türk geleneklerine göre evlendi
YEREL HABERLER Nijerya’dan Ordu’ya gelin Nijerya'lı Martine, Ordu'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.