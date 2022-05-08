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Gençlere büyük destek Ordu’da 2 genç, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile kurdukları fide üretim tesisinde yılda 1 milyon adet fide üretiyor

İHA

Gençlere büyük destek Ordu’da 2 genç, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile kurdukları fide üretim tesisinde yılda 1 milyon adet fide üretiyor

Ordu’da yaşayan 27 yaşındaki Oğuzhan Ertürk ve Onat Öztürk isimli iki arkadaş Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile fide üretim tesisi kurdu. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı tohum ekme makinası desteğiyle seri üretime de geçen girişimci gençler yıllık 1 milyon fide üretimi gerçekleştirerek satışını yapıyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in klasik belediyeciliğin dışına çıkarak başlattığı tarım ve hayvancılık hamlesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden ve desteklerinden yararlanan onlarca girişimci ve çiftçi, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile hem ülke hem de kendi ekonomilerine katkı sunuyor.

Büyükşehir iki genç girişimciye ilham kaynağı oldu
Bu kapsamda Ordu’da yaşayan 27 yaşındaki Oğuzhan Ertürk ve Onat Öztürk birkaç yıl önce kendi imkânları ile fide üretimine başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım ve hayvancılık çalışmalarını yakından takip eden gençler, çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ile paylaştı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere sağladığı tohum ekme makinası desteği gençlerin işini kolaylaştırdı.
Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile işlerini büyüten ve seri üretime geçen gençler yılda 1 milyon adet fide üretim kapasitesine ulaştı. Yapılan bu çalışma iki genç girişimcinin yanı sıra birçok kişiye de gelir sağladı.

“En büyük destekçimiz Ordu Büyükşehir Belediyesi oldu”
Fide üretim işine başlama süreçleri ve yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan girişimci gençlerden Oğuzhan Ertürk, amatör olarak başladıkları işte Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile profesyonel bir üretim yaptıklarını söyledi.

Başkandan gençlere büyük destek
Başarılı olmalarında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çok önemli destekleri olduğunu aktaran Ertürk, “Birkaç yıl önce kendi imkânlarımla fide üretimine başladım. Bunlar küçük kapasitelerde ve amatör üretimlerdi. Tohumları tek tek elimizle ekiyorduk. Daha sonrasında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarıma ve genç girişimcilere olan ilgi ve sempatisini gördük, kapılarını çaldık. Büyükşehir Belediyesi olarak bize çok destek oldular. Bizim en büyük ihtiyacımız olan tohum ekme makinası konusunda birçok çalışmamızda olduğu gibi bize destek oldular. Bu süreçten sonra seri bir ekim çalışması yaptık. Üretim sürecinde en büyük destekçimiz Büyükşehir Belediyesi’ydi, satış konusunda da yine en önemli destekçimiz onlar oldu ve ilk satışımızı Büyükşehir’e yaptık. İnşallah daha da büyüyerek profesyonelleşeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ederiz” dedi.

“Hedefimiz ülke çapında çalışma yapmak”
Oğuz Ertürk ile birlikte üretim yapan Onat Öztürk ise açıklamalarında tesis kapasitesini artırarak bölgenin en iyisi olmayı hedeflediklerini belirtti.
“Biz iki girişimci genci dinleyen ve destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz’ diyen Öztürk, şunları kaydetti:
“Şuanda yaklaşık 1350 metrekare alanda sebze fidesi üretimi yapıyoruz. Biz burada ata tohumundan fide üretiyoruz. Cumhurbaşkanımızın ‘yerli tohum yerli tanktan daha değerli’ sözü üzerine bu alana ağırlık verdik. Biz iki genç arkadaş olarak bu işe başladık. Destek programlarının kiminden yararlandık kiminden yararlanamadık. Daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ile görüştük. Bize verdiği desteklerle çok mutlu olduk. İnşallah biz bu tesisleri daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Ordu’da tekiz, ileride Karadeniz Bölgesinde çok büyük tesis haline gelerek profesyonel işler yapmak istiyoruz. Bizi dinleye ve destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz”

Gençler ilk satışını Büyükşehir’e yaptı
Gençlerin seri üretim sonrası ürettikleri fidelerin ilk müşterisi de üretim sürecindeki en büyük destekçileri olan Ordu Büyükşehir Belediyesi oldu. Büyükşehir Belediyesi girişimci gençlerden yaklaşık 100 bin fide aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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