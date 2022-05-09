Kazada ölen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı



Mustafa KIRLAK/KORGAN (Ordu),(DHA)AMASYA'da, park halindeki kamyonete çarpan minibüste yaşamını yitiren Hatice Kiraz (38) ile annesi Dürdane Argun (58), Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün Amasya'da Otogar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine giden Özkan Kiraz yönetimindeki 55 KY 443 plakalı minibüs, kontrolden çıkınca emniyet şeridine park edilen Gökhan Fidan'ın idaresindeki 34 ECN 487 plakalı kamyonete çarptı. Kazada minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun ile sürücü Özkan Kiraz da yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kaza anı da çevrede bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada yaşamını yitiren Hatice Kiraz ile annesi Dürdane Argun'un cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Ordu'nun Korgan ilçesine getirildi. Anne ile kızı için Karakışla Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Karakışka Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı, Düzyazı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Korgan Mustafa KIRLAK

2022-05-09 13:56:06



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