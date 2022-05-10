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Gelmeyen yaz vatandaşları yakacak derdine düşürdü

İHA

Ordu'da havaların ısınmaması nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşlar sobalarda yakacakları odunlarını tekrardan hazırlamaya başladı.

Gelmeyen yaz vatandaşları yakacak derdine düşürdü

Ordu'da havaların ısınmaması nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşlar sobalarda yakacakları odunlarını tekrardan hazırlamaya başladı.
Kabadüz ilçesinde havaların soğuk devam etmesi nedeniyle soba kullanan vatandaşlar kış mevsiminde olduğu gibi yeniden bahçelerden odunlarını getirmeye başladı.
İlçenin Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan Umut Altınok, bu yıl havaların sürekli kapalı ve soğuk devam etmesi nedeniyle kış mevsiminde olduğu gibi odun hazırlığı yaptıklarını dile getirdi.
Daha birkaç gün öncesinde ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdığını anımsatan Altınok, “Diğer yıllara kıyasla bu yıl bahar ayı çok soğuk geçiyor. Özellikle geceleri hava daha da soğuk oluyor. Sürekli soba yakmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle aynı kış mevsiminde olduğu gibi bahçelerimizden odunlarımızı getiriyoruz” dedi.

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