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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da 4 tefeciye adli kontrol

İHA

Ordu’da 4 tefeciye adli kontrol

Ordu’nun Altınordu ilçesinde tefecilik suçunun deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmada 4 kişi gözaltına alındı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan tefecilik suçunun deşifresine yönelik planlı bir çalışma gerçekleştirildi. Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde 4 şüphelinin ikamet ve bu kişilere ait 2 işyerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 8 adet üzerinde başkalarının adı ve değişik miktarlarda para miktarı yazılı olan senet, 4 adet üzerinde başkalarının adı yazılı miktar kısmı boş açık senet, 1 adet üzerinde başkalarının adı ve değişik miktarlarda para miktarı yazılı olan çek, 1 adet üzerinde isim bulunmayan imzalı ve para miktarı belirtir senet, 3 adet boş senet, 7 adet değişik isimlere ait üzerinde borç bilgilerinin yazılı olduğu belge, 31 bin 200 Türk Lirası ve 2 bin 100 Amerikan Doları'na el konuldu.
Gözaltına alınan ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle sevk edilen 4 şüpheli hakkında Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol kararı verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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