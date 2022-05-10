Ordu’da 4 tefeciye adli kontrol

Ordu’nun Altınordu ilçesinde tefecilik suçunun deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmada 4 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan tefecilik suçunun deşifresine yönelik planlı bir çalışma gerçekleştirildi. Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde 4 şüphelinin ikamet ve bu kişilere ait 2 işyerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 8 adet üzerinde başkalarının adı ve değişik miktarlarda para miktarı yazılı olan senet, 4 adet üzerinde başkalarının adı yazılı miktar kısmı boş açık senet, 1 adet üzerinde başkalarının adı ve değişik miktarlarda para miktarı yazılı olan çek, 1 adet üzerinde isim bulunmayan imzalı ve para miktarı belirtir senet, 3 adet boş senet, 7 adet değişik isimlere ait üzerinde borç bilgilerinin yazılı olduğu belge, 31 bin 200 Türk Lirası ve 2 bin 100 Amerikan Doları'na el konuldu.

Gözaltına alınan ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle sevk edilen 4 şüpheli hakkında Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol kararı verildi.

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