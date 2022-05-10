Ordu’da nitelikli yağma soruşturmasında sahte dolar ele geçirildi

Ordu’da, nitelikli yağma soruşturması dahilinde 4 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülmekte olan nitelikli yağma soruşturması çerçevesinde 4 şüpheli şahsa yönelik iş yeri ve ikamet olmak üzere toplam 10 adreste arama gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca, 37 adet fişek, 6 adet sahte 100 dolar, 1 adet küçük el baltası, 2 adet sustalı bıçak, 1 adet miktar kısmı boş imzalı senet, 1 adet kama, 1 adet küçük bıçak ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs işlemlerden sonra savcılık talimatı ile salıverilirken 2 şüpheli hakkında mahkeme tarafından adli kontrol kararı verildi.

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